fête aérienne Roissy Meaux Airshow 2024 annulée

Article publié le 17 juin 2024 par David Dagouret

Les organisateurs sont contraints d'annuler la fête aérienne à 2025.

L'édition 2024 du Roissy Meaux Airshow devait se tenir le 23 juin prochain sur l'aérodrome de Meaux-Esbly (77). Les organisateurs ont annoncé que l'édition 2024 n'aura pas lieu et cette fête aérienne est reportée à 2025 en raison de conditions météorologiques défavorables. Les récentes pluies ont rendu les pistes de l’aérodrome de Meaux-Esbly trop fragiles pour les installations nécessaires, et le parking public est inutilisable, compromettant ainsi la sécurité et le confort des visiteurs. Malgré les efforts des bénévoles et des services impliqués, aucune solution viable n’a été trouvée pour cette année.

Les organisateurs ont déclaré : "Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les bénévoles et toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cet événement depuis un an et demi.Tous les billets achetés via Billetweb (places sèches, avec chaises, VIP, spotters) seront intégralement remboursés dans le mois à venir."