Korean Air établit un centre de contact pour l'IA

Article publié le 2 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a inauguré l'AICC à son siège de Séoul.

Korean Air s'est associée à Amazon Web Services (AWS), pour développer une plateforme AI Contact Center (AICC) qui intègre des technologies innovantes d'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer les services du centre d’appels.

L'AICC est une plateforme de service client basée sur le cloud, utilisant l'intelligence artificielle pour alimenter des assistants vocaux et des chatbots, répondant ainsi efficacement aux demandes des clients. Grâce à cette technologie, les entreprises peuvent offrir un support client plus personnalisé et plus performant, dépassant les services traditionnels des centres d'appels.

Korean Air a donc inauguré l'AICC à son siège de Séoul, le 20 mai dernier, en présence de Keehong Woo, Président de Korean Air, Kenneth Chang, Vice-Président Exécutif et Directeur Marketing, Francesca Vasquez, Vice-Présidente des services professionnels et du centre d'innovation GenAI d'AWS, Pasquale DeMaio, Vice-Président d'Amazon Connect d'AWS, Kee Ho Ham, PDG d'AWS Corée, et Ben Cabanas, Directeur d'AWS.

L'AICC de Korean Air complétera les interactions clients et analysera les journaux d'appels pour améliorer le service. La compagnie prévoit d'intégrer des capacités d'IA, de réduire les coûts par une gestion centralisée, d'ajouter des fonctionnalités et d'élargir les canaux de service pour renforcer l'efficacité opérationnelle

Kenneth Chang, Directeur marketing de Korean Air, a déclaré : "Offrir des expériences personnalisées et résoudre rapidement les problèmes sont essentiels pour développer et renforcer la confiance des clients. Notre partenariat avec AWS s'appuiera sur des technologies d'IA avancées pour transformer la façon dont nous interagissons avec nos clients afin d'améliorer l'expérience client."





