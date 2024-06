L'Allemagne commande des hélicoptères H225 d'Airbus

Article publié le 9 juin 2024 par David Dagouret

Cette commande du ministère de l'intérieur allemand porte sur l'acquisition de 44 appareils.

Le ministère de l'intérieur allemand a commandé jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour sa police fédérale. Cette commande record pour le H225 comprend 38 commandes fermes avec des options pour six hélicoptères supplémentaires. Les livraisons devraient débuter en 2029.

Le H225 remplacera les hélicoptères H155 et AS332 en service au sein de la police fédérale allemande depuis plus de 20 ans. La commande du H225 assurera une transition en douceur pour les pilotes et le personnel de maintenance. Le contrat comprend également des moyens de formation et des lots de pièces détachées.

La Bundespolizei allemande exploite 94 hélicoptères Airbus, allant du monomoteur H120 utilisé pour la formation des pilotes, à plus de 40 hélicoptères bimoteurs de la famille H135 pour plusieurs missions, notamment les services médicaux d'urgence pour le compte de l'Office fédéral de la protection civile et de l'assistance en cas de catastrophe (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), et la famille Super Puma, dont le H225 est la variante la plus récente. Le partenariat a débuté en 1962, lorsque la Bundespolizei (à l'époque Bundesgrenzschutz) a mis en service son Alouette II, fabriquée par Aérospatiale, prédécesseur d'Airbus.

Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters a déclaré : "Je tiens à remercier l'Allemagne pour sa confiance continue et renouvelée dans nos hélicoptères et en particulier dans notre famille H225. Nous sommes fiers que notre H225 contribue à la sécurité de l'Allemagne et aide ses citoyens dans le besoin. La Bundespolizei peut s'attendre à disposer d'un hélicoptère moderne grâce aux améliorations continues que nous avons apportées à notre H225 au cours des dernières années. Il restera l'un des hélicoptères les plus avancés disponibles sur le marché pour les décennies à venir."





