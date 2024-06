Le Laval Aéro Show fait son retour

Article publié le 19 juin 2024 par David Dagouret

Ce spectacle aérien se tiendra à l'aéroport de Laval-Entrammes, le 22 septembre 2024.

Le Laval Aéro Show est de retour à l’Aeroport de Laval-Entrammes, en Mayenne, dimanche 22 septembre 2024. La Patrouille de France sera au programme de cette fête aérienne, patrouille qui n'a pas évoluer dans le ciel de Mayenne depuis 2007.

Au programme seront également présents des chasseurs de la Seconde guerre mondiale (Corsair, Mustang), le micro jet de James Bond, la patrouille de l’Aéroclub de France, de la voltige et pleins d'autres surprises.

Laval Aéro Show 2024, ce sont cinq heures de grand spectacle, une cinquantaine d’aéronefs en vol, une démonstration complète de la Patrouille de France, des animations, des baptêmes, un show pyrotechnique, plus de 200 bénévoles, des bars et de la restauration sur place. Sans oublier des stands d’exposition et de recrutement, des simulateurs de vol en zone public, des parkings à proximité, des navettes, des commerçants et un grand village militaire américain avec Mayenne WW2.

Les places sont à réserver sur la billetterie en ligne en prévente sur le site lavalaeroshow.com.

Infos pratique :