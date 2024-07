L’initiative de reforestation de Korean Air fête ses 20 ans

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

Le projet de reforestation vise à lutter contre la désertification.

Korean Air a célébré le 20e anniversaire de son initiative « Korean Air Forest » à Baganuur, en Mongolie. Ce projet de reforestation, visant à lutter contre la désertification, a repris après une interruption de 4 ans causée par la pandémie.

Une cérémonie a été organisée le 28 mai à Baganuur, Ulaanbaatar, pour commémorer cet anniversaire.

Depuis 2004, un groupe de 100 à 200 employés de la compagnie aérienne participe chaque année au reboisement de la forêt de Korean Air. La forêt créée par Korean Air agit comme une barrière, protégeant les villages locaux de la poussière des mines de charbon.

Le district de Baganuur, situé à 130 kilomètres d'Oulan-Bator, est une région minière s'étendant sur environ 31 kilomètres carrés, fournissant environ 60 % de la demande en charbon de la Mongolie. Avant la plantation des forêts, la poussière de charbon provenant des mines à ciel ouvert affectait les villages locaux. Consciente de la nécessité de reboiser, Korean Air a entrepris de planter des arbres pour couvrir à terme une superficie de 44 hectares.

Korean Air s'implique activement dans le soutien à la communauté mongole. La compagnie aérienne a fait don de salles d'ordinateurs à sept écoles de la région et a fourni des services médicaux à la communauté en coopération avec l'hôpital universitaire d'Inha.

En 2006, le gouvernement mongol a reconnu le district de Baganuur comme une ville modèle pour la création d'espaces verts et a présenté la forêt de Korean Air comme un projet bénévole écologique exemplaire. En 2009, Korean Air a reçu la médaille d'excellence du ministère mongol de l'environnement et du tourisme.

Cette année, le gouvernement de Mongolie a honoré Korean Air en lui décernant la prestigieuse médaille de l'amitié, en reconnaissance de ses contributions sociales significatives dans le pays. Remise par le président mongol lui-même, cette médaille constitue l'un des plus grands honneurs accordés par le gouvernement aux individus et aux organisations étrangères ayant contribué à renforcer les relations bilatérales durables.

Sumiya Davaasüren, le Gouverneur du district de Baganuur, a déclaré : "Il y a 20 ans, nous avons commencé à planter des arbres ici, et depuis, la Corée et la Mongolie ont ensemble cultivé cette forêt. Je tiens à remercier l'équipe de Korean Air et tous les participants au projet au nom de Baganuur pour avoir créé une forêt visant à prévenir la désertification et la propagation de la poussière jaune."





