Mexicana de Aviación commande des Embraer E2

Article publié le 9 juin 2024 par David Dagouret

L'accord ferme porte sur 10 E190-E2 et 10 E195-E2.

Mexicana de Aviación, le transporteur public mexicain, a commandé 20 avions Embraer E2. La commande porte sur 10 E190-E2 et 10 E195-E2. Les livraisons commenceront au deuxième trimestre de l'année 25. Mexicana configurera l'E190-E2 avec 108 sièges et l'E195-E2 avec 132 sièges, tous deux en classe unique.

Mexicana sera le premier exploitant d'E2 au Mexique.

Priscilla Doro Solymossy, vice-présidente des ventes et du marketing, responsable de l'Amérique latine et des Caraïbes, Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Mexicana dans la famille E2, le premier opérateur E2 au Mexique. Le succès et la croissance rapide de Mexicana depuis le redémarrage de ses activités en décembre 2023 sont remarquables. La compagnie aérienne dessert déjà 18 destinations et a transporté plus de 115 000 passagers, accumulant plus de 3 280 heures de vol au cours de cette courte période, ce qui témoigne de l'engagement de Mexicana en faveur de l'excellence opérationnelle et du service à la clientèle."





