Safran inaugure une usine l’aéroport de Bruxelles

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

Cette usine est dédié à la maintenance des moteurs LEAP.

Safran Aircraft Engine Services Brussels, filiale du motoriste Safran Aircraft Engines, a inauguré le 11 juin dernier, un nouvel atelier de maintenance dédié au moteur LEAP, au sein de la zone aéroportuaire de Bruxelles (Brussels Airport Company). La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines, d’Arnaud Feist, Président Directeur-Général de Brussels Airport, des clients opérateurs du LEAP dans le monde entier, et de représentants politiques locaux et régionaux belges.

Safran Aircraft Engines a investi 24 millions d’euros pour la construction de cet atelier de 8 500 m2, qui permettra de développer le réseau mondial de maintenance de Safran Aircraft Engines et d’accompagner la montée en cadence des activités de services du LEAP. Les modèles de moteurs LEAP-1A et LEAP-1B équipent la majorité des familles d’avions monocouloirs de nouvelle génération Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. Ce nouveau site employant 250 personnes vient renforcer les capacités existantes de Safran Aircraft Engine Services Brussels établies depuis près de 25 ans au sein de l’écosystème de Brussels Airport Company.

Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre empreinte industrielle au sein de l’écosystème aéroportuaire de Bruxelles où nous bénéficions des meilleurs standards en matière de bas carbone, d’infrastructures et de compétences. Ce nouveau site est un maillon essentiel de notre réseau mondial MRO pour soutenir la flotte croissante de moteurs LEAP dans le monde, tout en réduisant l’empreinte environnementale de nos opérations."

Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport a déclaré : "Cette construction ultramoderne marque une étape importante dans notre partenariat avec Safran, soulignant notre engagement à fournir une infrastructure et des services de premier ordre. Grâce à des technologies avancées à haut rendement énergétique et à une conception durable, ce nouveau site améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais reflète également notre engagement en faveur d'un avenir durable."

Nicolas Potier, Directeur de la division Support et Services de Safran Aircraft Engines a déclaré : "Nous travaillons déjà sur un projet d’extension qui permettra d’accueillir d’ici la fin de la décennie les activités de maintenance de modules LEAP avec une capacité cible de plus de 1200 modules par an. Cette montée en cadence des activités moteurs et modules s’appuie sur un plan de recrutement ambitieux de plus de 220 personnes qui porteront l’effectif global de SAESB à 470 personnes à horizon 2027."





Sur le même sujet