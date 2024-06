Saudia Group commande appareils de la famille A320neo

Article publié le 2 juin 2024 par David Dagouret

La commande ferme porte sur l'acquisition de 105 appareils supplémentaires de la famille A320neo pour Saudia et Flyadeal.

Saudia Group, représenté par Saudia, la compagnie nationale du Royaume d'Arabie saoudite, et flyadeal, la compagnie low-cost du groupe, a signé une commande ferme portant sur 105 appareils supplémentaires de la famille A320neo. La commande comprend 12 A320neo et 93 A321neo. Elle porte le carnet de commandes d'Airbus du groupe Saudia à 144 appareils de la famille A320neo.

L'accord a été annoncé lors du Future Aviation Forum à Riyad en présence de S.E. Saleh bin Nasser AIJasser, ministre des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite, de S.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, directeur général de Saudia Group et de Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de l'activité Avions commerciaux.

Ibrahim Al-Omar, directeur général du groupe Saudia, a déclaré : "Saudia a des objectifs opérationnels ambitieux pour répondre à la demande croissante. Nous augmentons le nombre de vols et de sièges sur plus de 100 destinations sur quatre continents, et nous prévoyons de poursuivre notre expansion. Les progrès réalisés dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite attirent chaque année davantage de visiteurs, de touristes, d'entrepreneurs et de pèlerins. C'est ce qui a motivé notre décision de conclure cet accord important, qui créera des emplois, augmentera le contenu local et contribuera à l'économie nationale."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de l'activité Avions commerciaux a déclaré : "Les nouveaux ajouts d'appareils de la famille A320neo joueront un rôle essentiel en contribuant à l'ambitieux plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Il contribuera à la stratégie de Saudia Group visant à développer les capacités aériennes du Royaume, tout en permettant aux deux compagnies de bénéficier de l'efficacité exceptionnelle de la famille A320neo, de sa rentabilité supérieure, du plus haut niveau de confort pour les passagers, ainsi que de la réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes."





