WestJet Cargo lance trois nouvelles routes

Article publié le 8 juin 2024 par David Dagouret

La transporteur canadien lance des liaisons vers Chicago, Moncton et Incheon.

Wesjet Cargo a annoncé le lancement de trois nouvelles routes. La première à destination de Chicago depuis Calgary à raison de trois vols par semaine. Dès le 17 juin prochain, celle ligne sera opérée quotidiennement toute l'année. Cette ligne sera effectuée en Boeing 737 offrant une capacité de 2 700 kg de fret par vol.

La seconde route est celle à destination de Moncton au Canada qui sera également opérée depuis Calgary en Boeing 737. Cette liaison sera effectuée quotidiennement toute l'année.

La troisième route ouverte par WesJet Cargo est celle entre Calgary et Incheon en Corée du Sud. Celle liaison sera assuérée trois fois pas semaine en Boeing 787 Dreamliner qui a une capacité de fret de 60 tonnes.

Kirsten De Bruijn, vice-présidente exécutive de WestJet Cargo a déclaré : "Ces nouveaux itinéraires amélioreront considérablement notre capacité à desservir le marché canadien en offrant une plus grande capacité et davantage d'options à nos clients. Nous sommes ravis d'étendre notre réseau et de fournir des services de fret fiables et efficaces pour répondre à la demande croissante."

