Aegean : livrée spéciale pour les Jeux Olympiques

Article publié le 28 juillet 2024 par David Dagouret

Un Airbus A320neo de la compagnie grecque arbore une livrée pour soutenir les athlètes de la délégation olympique grecque "Team Hellas".

La compagnie aérienne grecque Aegean a présenté une livrée avec le message "Go Greece" pour encourager les athlètes de la délégation olympique grecque "Team Hellas". L'appareil est un Airbus A320neo immatriculé SX-NER. L'avion a opéré un vol spécial le 25 juillet dernier en transportant la délégation grecque depuis l'aéroport Eleftherios Venizelos à destination de Paris-CDG.

Aegean est le transporteur aérien officiel de la "Team Hellas" et assure le transfert de tous les athlètes participant à l'événement vers et depuis Paris.

M. Eftichios Vassilakis, président d'Aegean, a déclaré : "C'est un réel plaisir et un honneur pour nous tous chez AEGEAN de transporter la "Team Hellas" à Paris. Notre personnel de bord et nos collaborateurs ont ainsi le sentiment de soutenir et contribuer aux efforts de nos athlètes. Nous remercions nos passagers qui, en nous choisissant, nous permettent de soutenir les sportifs grecs en facilitant leur transport depuis plus de 25 ans. Nous souhaitons à nos athlètes de profiter pleinement de l’édition de Paris. Leur participation est l'accomplissement de toute une vie et ce grand honneur leur appartient, ainsi qu'à leurs familles et à ceux qui les soutiennent depuis des années. Nous sommes convaincus qu'une fois de plus, ils nous rendront tous fiers et nous rappelleront que la persévérance, le dévouement et la passion sont de précieuses valeurs. Vous avez les encouragements de tous les Grecs, auxquels nous, la famille AEGEAN, nous joignons !."

Voir une autre photo sur notre site partenaire Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?a4=SX-NER





