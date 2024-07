airBaltic signe une lettre d'intention pour des avions Diamond Aircraft

Article publié le 4 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie lettone souhaite acquérir des avions eDA40 et des DA42-VI pour sa filiale airBaltic Training.

Diamond Aircraft a annoncé la signature d'une lettre d'intention par airBaltic pour sa filiale airBaltic training. Cette lettre d'intention porte sur l'acquisition de trois avions eDA40 et de deux DA42-VI pour la compagnie lettone basée à Riga.

Avec cette commande, la flotte de l'académie de pilotage d'airBaltic passera à 15 appareils au total.

Pauls Cālītis, directeur des opérations d'airBaltic a déclaré : "L'arrivée prochaine de ces avions innovants est une étape importante dans notre mission qui consiste à fournir une formation durable de premier ordre aux futurs pilotes. Nous sommes déterminés à développer notre flotte avec des technologies de pointe pour répondre à la demande croissante de professionnels de l'aviation hautement qualifiés. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre notre coopération fructueuse avec notre partenaire de longue date Diamond Aircraft, en convenant ensemble de la livraison de cinq appareils supplémentaires, progressivement jusqu'en 2030. L'académie de pilotage d'airBaltic, qui a récemment célébré l'ajout de son 10e avion Diamond DA40 NG, continue d'investir dans des technologies de formation avancées."

Jane Wang, directrice des ventes de Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer que notre client de longue date airBaltic Training va acquérir notre eDA40 entièrement électrique et des avions DA42-VI supplémentaires. Cet investissement souligne son engagement à adopter les technologies de pointe et la durabilité dans la formation au pilotage. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat solide et de soutenir leur croissance dans les années à venir."





