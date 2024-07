airHaifa reçoit son premier ATR 72-600

Article publié le 29 juillet 2024 par David Dagouret

La nouvelle compagnie israélienne a commandé deux ATR-600. Elle devrait maintenant débuté ses opérations.

ATR et airHaifa, nouvelle compagnie israélienne, ont annoncé la livraison du premier des deux ATR 72-600 commandés par la compagnie en 2023. Cette première livraison ouvre la voie au lancement des opérations commerciales d’airHaifa à partir de l’aéroport international de Haïfa.

Gonen Usishkin, Directeur général d’airHaifa, a déclaré : “Nous sommes très heureux de prendre livraison du premier avion de notre flotte et de franchir une étape importante dans la mise en place de nos services commerciaux. Nous mettons l’accent sur le développement durable, la satisfaction des passagers et la connectivité régionale. En bâtissant notre flotte autour de l’ATR 72-600, nous continuerons à contribuer activement à la prospérité économique de notre région et à fournir à nos clients des moyens de transport abordables, fiables, pratiques et socialement responsables.”

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR a déclaré : "Cette nouvelle commande d’airHaifa pour deux ATR 72-600, dont l’un est livré aujourd’hui et le second est prévu pour 2025, marque une étape importante dans nos efforts pour améliorer la connectivité régionale dans le monde entier. ATR jouit d’une solide réputation et a fait ses preuves sur le marché des avions régionaux, ce qui en fait le partenaire idéal pour les startups qui souhaitent bénéficier de l’expertise, de l’expérience et du soutien d’un avionneur bien établi, un savoir-faire inestimable lors des phases de lancement des opérations."

