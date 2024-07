British Airways dévoile sa nouvelle vidéo des consignes de sécurité

Article publié le 27 juillet 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle vidéo de cinq minutes sera diffusée à bord des vols long-courrier à partir du 1er août prochain.

British Airways a dévoilé sa nouvelle vidéo des consignes de sécurité. Cette vidéo met en scène plus de 40 employés de la compagnie britannique, des pilotes et membres d'équipage de cabine aux ingénieurs ainsi que personnel au sol.

Ce film montre des dames et seigneurs de la Grande-Bretagne du XIXe siècle ainsi que des femmes de ménage et majordomes vaquant à leurs occupations et ils sont interrompu par des employés actuels de British Airways qui font la démonstration de sécurité.

Ce film a été réalisé par Sharon Maguire, connue pour son travail pour le film "Le Journal de BridGet Jones" et "Bridget Jone's Baby".

Voir la vidéo :

Calum Laming, Chief Customer Officer de British Airways, a déclaré : "Nous savons que ces vidéos fournissent des informations vitales en matière de sécurité, et il est très important que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'intérêt de nos clients tout au long de la vidéo. Lorsqu'il s'est agi de choisir un genre, nous voulions quelque chose qui nous permette de le faire, tout en trouvant un écho auprès d'un public international, de sorte qu'un drame d'époque avec un peu d'humour nous a semblé être la solution idéale. Nous avons créé quelque chose de vraiment original et divertissant qui célèbre ce qui rend la Grande-Bretagne - et British Airways - unique tout en communiquant l'importance de la sécurité à bord. Je suis également très fier que plus de 40 collègues jouent dans le film, car nous avons toujours dit que c'est notre personnel qui fait de nous ce que nous sommes."

Sharon Maguire, la célèbre réalisatrice britannique de la vidéo sur la sécurité, a déclaré : "Nous avons réuni une équipe de rêve composée de légendes du secteur, de Jenny Beavan à Kave Quinn et d'Erik Wilson à Jack Ravenscroft. Sans eux, nous n'aurions pas réussi. Ils ont adoré l'idée créée par les talentueuses et charmantes équipes créatives d'Uncommon et de British Airways."

