easyJet annonce des nouvelles lignes depuis la France pour la saison hiver 2024/2025

Article publié le 6 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie orange proposera une nouvelle liaison depuis Bordeaux, Lyon et Nice vers la Laponie en Finlande.

easyJet a annoncé le lancement de nouvelles lignes depuis trois bases françaises, Bordeaux, Lyon et Nice, pour la saison hiver 2024/2024. La compagnie orange proposera une liaison entre Bordeaux et Rovaniemi (Finlande), Lyon - Rovaniemi et Nice - Rovaniemi.

Bordeaux - Rovaniemi :

La liaison entre Bordeaux et Rovaniemi sera opéré à raison de deux vols par semaine le mercredi et le samedi, du 30 novembre au 12 mars 2025.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Rovaniemi depuis Bordeaux. Cette nouvelle destination unique permettra à nos passagers de découvrir la beauté et les merveilles de la Laponie. En tant que première compagnie régionale en France hors Paris, nous poursuivons nos efforts pour offrir le meilleur réseau au départ de Bordeaux avec des expériences aussi attractives qu’inoubliables pour les millions de Bordelais qui nous font confiance chaque année."

Simon Dreschel, Président du directoire de l’Aéroport de Bordeaux, a déclaré : "Pour la première fois, Bordeaux sera relié à la Laponie en vol direct. L'aéroport poursuit l’adaptation de son réseau et le renforcement de sa desserte de destinations « loisirs ». Après l'annonce la semaine dernière de l'ouverture de deux nouvelles lignes directes vers Zurich et Rome, easyJet affirme une nouvelle fois sa présence en Nouvelle-Aquitaine et le partenariat qui nous unit."

Lyon - Rovaniemi :

La nouvelle ligne entre Lyon et Rovaniemi sera opéré à raison de deux vols par semaine le mercredi et le samedi, du 30 novembre au 8 mars 2025.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Rovaniemi depuis Lyon. Cette nouvelle destination unique permettra à nos passagers de découvrir la beauté et les merveilles de la Laponie. En tant que première compagnie régionale en France hors Paris, nous poursuivons nos efforts pour offrir le meilleur réseau au départ de Lyon avec des expériences aussi attractives qu’inoubliables pour les millions de Lyonnais qui nous font confiance chaque année."

Nice - Rovaniemi :

La nouvelle ligne entre Nice et Rovaniemi sera également opéré à raison de deux vols par semaine le mardi et le samedi, du 30 novembre au 22 février 2025.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Rovaniemi depuis Nice. Cette nouvelle destination unique permettra à nos passagers de découvrir la beauté et les merveilles de la Laponie. En tant que première compagnie régionale en France hors Paris, nous poursuivons nos efforts pour offrir le meilleur réseau au départ de Nice avec des expériences aussi attractives qu’inoubliables pour les millions de Niçois qui nous font confiance chaque année."

