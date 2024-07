Farnborough 2024 : AURA AERO annonce l’ouverture de sa première usine aux Etats-Unis

Article publié le 28 juillet 2024 par David Dagouret

Cette annonce fait suite à la décision prise l'année dernière par l'entreprise de nouer un partenariat avec l'université aéronautique Embry-Riddle.

AURA AERO a annoncé l’ouverture, à la fin de l’année 2024, de son premier site américain, au sein du parc de recherche de l’Université Aéronautique Embry-Riddle, et sa décision de construire une usine de production et d’assemblage de 46 000 m2 en Floride.

Ce projet d’envergure a été annoncé conjointement lors du Salon Aéronautique de Farnborough par Jeanette Nuñez, Lieutenant Governor de l’Etat de Floride, P. Barry Butler, Ph.D., Président de l’Université Aéronautique Embry-Riddle, Rob Long, Président de Space Florida, et Jérémy Caussade, co-fondateur et Président d’AURA AERO.

D’ici la fin de l’année, AURA AERO occupera un premier hangar (1 000 m2) qui abritera l’activité de développement d’avions électriques afin de préparer la nouvelle génération d’avions de formation ainsi que le centre de finalisation et de livraison de la famille INTEGRAL.

La deuxième étape du déploiement d’AURA AERO en Floride sera la construction d’une usine de 150 000 m2, pour produire, assembler, tester et livrer ERA, l’avion de transport régional 19 places hybride-électrique conçu par le constructeur pour relancer la mobilité aérienne régionale.

Jeanette Nuñez Gouverneur de Floride a déclaré : "L’industrie de l’Aviation, de l’Aérospatial et de la Défense est un moteur économique pour notre État, et l’annonce d’AURA AERO aujourd’hui est une grande nouvelle pour les nombreux floridiens de talent qui seront employés à ces postes prestigieux. Félicitations à AURA AERO pour cette annonce et félicitations à Embry-Riddle pour l’ouverture d’un nouveau site ultramoderne dans le parc de recherche de l’Université."

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Nous sommes heureux et fiers de révéler les projets d’expansion d'AURA AERO aux États-Unis et le développement de notre empreinte industrielle en Floride. Soutenus par l'État de Floride, Space Florida et notre partenaire Embry-Riddle, nous disposons de l'écosystème parfait pour proposer une nouvelle génération d'avions à nos clients américains."

P. Barry Butler, Ph.D., Président d’Embry-Riddle, a déclaré : "Ce genre d’efforts conjoints aboutissent à des résultats exceptionnels comme celui d’attirer AURA AERO à Daytona Beach. Le développement de ce projet profitera aux Floridiens ainsi qu’aux étudiants d’Embry-Riddle qui pourront ainsi acquérir une expérience professionnelle concrète."