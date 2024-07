Farnborough 2024 : flynas commande des Airbus supplémentaires

Article publié le 28 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost d'Arabie Saoudite a commandé 75 appareils d'Airbus.

flynas, compagnie aérienne low-cost d'Arabie saoudite, a signé un protocole d'accord avec Airbus, lors du salon aéronautique de Farnborough, portant sur 75 appareils de la famille A320neo et 15 A330-900.

Les nouveaux appareils rejoindront la flotte du transporteur, entièrement composée d'Airbus, et desserviront des lignes internationales, nationales et régionales. Le nouvel A330-900 sera configuré en deux classes et pourra accueillir jusqu'à 400 passagers.

Bander Almohanna, CEO et Managing Director de flynas a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec Airbus. La famille A320neo offre des performances opérationnelles et des avantages environnementaux exceptionnels, ce qui nous permet de proposer des voyages uniques à bas prix. En outre, l'A330neo renforcera nos capacités long-courrier grâce à sa technologie avancée et à son efficacité, tout en soutenant nos plans de croissance et le programme de pèlerinage de l'Arabie Saoudite."

Christian Scherer, Chief Executive Officer, Commercial Aircraft d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec flynas en franchissant cette étape importante pour l'A320neo et l'A330-900. L'A330neo permettra à flynas de poursuivre sa croissance sur les marchés des gros-porteurs en s'appuyant sur l'A320 et en bénéficiant des points communs uniques d'Airbus. Ces deux types d'appareils offrent à flynas la polyvalence et la rentabilité idéales pour se développer sur de nouveaux marchés, tout en offrant à ses passagers une expérience et un confort de cabine de pointe. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse avec flynas, qui entame ce nouveau chapitre passionnant."

Sur le même sujet