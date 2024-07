Farnborough 2024 : Japan Airlines commande des appareils Airbus

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie japonaise a passé une commande ferme pour 20 Airbus A350 et 11 Airbus A321neo.

Japan Airlines a signé une commande ferme avec Airbus lors du salon aéronautique de Farnborough. Cette commande porte sur l'acquistion de 20 Airbus A350-900 et 11 Airbus A321neo, finalisant ainsi la lettre d'intention annoncée plus tôt dans l'année.

Yukio Nakagawa, Executive Officer et Senior Vice President Procurement de Japan Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir signé la commande ferme pour l'introduction d'A350 supplémentaires et de nouveaux A321. Nous allons accélérer la mise en service d'avions ultramodernes et économes en carburant afin d'offrir à nos passagers un excellent service et de réduire les émissions de CO₂. Nous pensons que cette introduction supplémentaire d'avions Airbus permettra d'approfondir notre partenariat."

Christian Scherer, Directeur général de l'activité Avions commerciaux d'Airbus, a déclaré : "Nous remercions Japan Airlines de faire à nouveau confiance à l'A350. En outre, nous célébrons une nouvelle étape dans notre partenariat avec la compagnie aérienne suite à sa commande de l'A321neo. Nous nous engageons à apporter tout notre soutien à Japan Airlines au fur et à mesure que sa flotte croissante sera déployée sur un plus grand nombre de lignes de son réseau, tant au niveau national qu'international."

