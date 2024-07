Farnborough 2024 : Japan Airlines commande des Boeing 787 Dreamliner supplémentaires

Article publié le 25 juillet 2024 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de 10 Boeing 787-9.

Boeing et Japan Airlines ont annoncé lors du salon aéronautique de Farnborough, un accord portant sur l'acquisition de 20 787 Dreamliners supplémentaires. L'accord porte sur l'achat de 10 Boeing 787-9 avec des options pour 10 autres, s'ajoutant à la flotte actuelle de JAL qui compte plus de 50 Dreamliner.

Une fois cette commande finalisée et publiée sur le site Orders & Deliveries de Boeing, le transporteur disposera de 10 787 et de 21 737 MAX en commande.

Yukio Nakagawa, directeur général des achats de la JAL a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer l'ajout de 787 Dreamliners à notre flotte. Cette commande souligne notre volonté d'accélérer l'introduction d'avions modernes et plus économes en carburant afin d'offrir un service inégalé à nos clients et de réduire davantage les émissions de CO₂. Nous apprécions grandement les relations étroites et le soutien de Boeing, qui ont joué un rôle déterminant dans nos efforts pour moderniser notre flotte et développer nos lignes internationales."

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing en charge des ventes et du marketing commercial a déclaré : "Japan Airlines continue d'être un ambassadeur mondial du 787 Dreamliner et ce nouvel accord témoigne de la polyvalence et de l'efficacité du 787-9 pour les principales liaisons long-courrier de la compagnie. Nous apprécions notre partenariat de longue date avec Japan Airlines et nous sommes heureux qu'ils aient à nouveau choisi le 787 Dreamliner alors qu'ils continuent à moderniser leur flotte de classe mondiale."





