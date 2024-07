Farnborough 2024 : Korean Air commande des appareils gros-porteurs de Boeing

Article publié le 22 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 20 Boeing 777-9 et 20 Boeing 787-10.

Ce 22 juillet, lors du salon aéronautique international de Farnborough, Korean Air a signé un protocole d'accord avec Boeing pour moderniser et développer sa flotte de gros-porteurs. La compagnie aérienne a exprimé son intention d'acquérir 20 Boeing 777-9 et 20 Boeing 787-10 avec 10 options supplémentaires pour de la plus grande version du 787 Dreamliner.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air, et de Stephanie Pope, Présidente-Directrice Générale de Boeing Commercial Airplanes.

Avec l’ajout des Boeing 777-9 et 787-10, Korean Air prévoit d’atteindre un total de 203 avions de nouvelles générations des plus respectueux de l’environnement dans sa flotte d’ici 2034, incluant 33 A350, 50 A321neos et 20 Boeing 787-9.

Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air, a déclaré : "L’introduction des Boeing 777-9 et 787-10 représente une avancée significative dans notre stratégie d’expansion et de modernisation de la flotte. Cet investissement témoigne de notre engagement à offrir une expérience de vol exceptionnelle. Ces nouveaux appareils amélioreront non seulement le confort des passagers et l’efficacité opérationnelle, mais contribueront également à une réduction substantielle des émissions de carbone, renforçant ainsi notre engagement en faveur d’une aviation durable."

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré : "Nous sommes honorés que Korean Air ait choisi nos avions à fuselage large les plus grands et les plus performants pour étendre la capacité de son réseau mondial. Les avions Boeing ont été un pilier essentiel dans la croissance de Korean Air au cours des 50 dernières années, et nous sommes convaincus que le 777X et le 787 Dreamliner joueront un rôle clé dans le soutien de ses objectifs de développement durable à long terme et dans sa croissance continue."





