Farnborough 2024 : Safran annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Chihuahua (Mexique)

Article publié le 28 juillet 2024 par David Dagouret

Cette usine débutera ses opérations en 2025.

Safran a annoncé la prochaine ouverture d'une usine dans la municipalité de Chihuahua au Mexique. Cette usine débutera ses opérations en 2025, marquant une étape significative dans l'engagement de Safran en faveur du développement économique et de la création d'emplois dans l'État de Chihuahua.

Avec cette construction, Safran comptera 12 usines dans la ville de Chihuahua, qui emploient actuellement environ 8 000 collaborateurs, soit plus de la moitié des employés du groupe Safran dans le pays.

La nouvelle usine, dédiée à la production d’équipements aéronautiques, est située dans le Parc Industriel Supra et fait partie du campus opéré par Safran Aerosystems. Elle représente un investissement de 6 millions d'euros.

Ce projet renforcera non seulement l'économie locale, mais générera également plus de 225 emplois directs et plus de 67 emplois indirects, bénéficiant aux familles de Chihuahua.

Cette annonce a été faite le deuxième jour du Salon Aéronautique de Farnborough en présence notamment de Ulises Fernández, Secrétaire à l'Innovation et au Développement Économique de l’Etat de Chihuahua, de Sébastien Weber, CEO de Safran Aerosystems, Jorge Acosta, Directeur Général du campus Safran Aerosystems de Chihuahua et d’Alejandro Cardona, Président Délégué de Safran Mexique.

Jorge Acosta, Directeur Général du campus Safran Aerosystems à Chihuahua, a déclaré : "La nouvelle usine de Safran Aerosystems est équipée de technologies de pointe et respecte les normes les plus strictes de qualité et de durabilité, assurant une production efficace et respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale, 1 190 panneaux solaires seront installés, ce qui équivaut à une réduction de 585,5 tonnes de CO2 par an. Les activités réalisées dans l'usine 6 de Safran Aerosystems Chihuahua incluront la production de systèmes d'évacuation (environ 60 %) et de composants de sièges (30 %)."