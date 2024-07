Finnair annonce l'inauguration de son tout nouveau salon dans l'espace Schengen

Article publié le 8 juillet 2024 par David Dagouret

Ce nouveau salon ouvrira ses portes dès demain, le 09 juillet 2024.

Finnair a annoncé l'ouverture de son tout dernier salon dans l'espace Schengen de l'aéroport d'Helsinki. Ce salon qui ouvrira dès demain, le 09 juillet, est situé plus précisément à proximité de la porte 21.

Les passagers des classes Business Classic et Flex, ainsi que les membres Gold Finnair Plus, auront un accès exclusif au nouveau salon Business de Finnair. Cet accès pourra également être réservé comme supplément lors de la réservation du billet, via Manage booking ou l'application Finnair.

Meri Järvinen, Responsable de l'expérience client à l'aéroport, a déclaré : "Le nouveau salon Finnair, offrant plus d'espace, peut confortablement accueillir jusqu'à 440 invités, soit environ 150 sièges de plus que l'actuel. Les différentes zones sont spécifiquement conçues pour répondre aux divers besoins tels que se restaurer, travailler, se détendre et se retrouver avec ses compagnons de voyage."

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de notre nouveau salon Schengen qui offre encore plus d'espace et de confort avant le décollage. En réponse aux suggestions des membres de Finnair Plus, le salon comprend également un espace exclusif Finnair Platinum, réservé aux membres Finnair Plus Platinum et Platinum Lumo."





