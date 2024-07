Finnair finalise l'installation de sa nouvelle cabine long-courrier

Article publié le 6 juillet 2024 par David Dagouret

L'installation de cette nouvelle cabine a couté 200 millions d'euros.

Finnair a achevé avec succès le déploiement de son nouveau projet de rénovation des cabines long-courrier, d'une valeur de 200 millions d'euros, sur l’ensemble de sa flotte long-courrier. Ce projet comprenait l'introduction d'un nouveau siège en classe Affaires, l’introduction d'une nouvelle cabine Premium Economy, ainsi qu'une modernisation de la classe Economy.

La cabine, lancée pour la première fois en 2022, a été déployée en deux ans sur l'ensemble de la flotte long-courrier de la compagnie, composée des Airbus A350 et A330. Les clients de Finnair peuvent désormais profiter de cette nouvelle cabine sur tous les vols long-courriers entre Helsinki, son hub d'origine, et les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Asie.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Après seulement deux ans, nous sommes ravis d'avoir terminé le déploiement de notre nouvelle cabine primée sur nos vols long-courriers. Depuis son lancement en 2022, les retours de nos clients sur notre siège révolutionnaire en classe Affaires et notre toute nouvelle cabine Premium Economy ont été extrêmement positifs. Nous sommes donc fiers de pouvoir offrir cette nouvelle cabine sur tous nos vols long-courriers.

Nous savons que nos clients apprécient la cohérence et la fiabilité. C'est pourquoi le fait de proposer un concept de cabine uniforme sur l'ensemble de notre flotte constitue une étape importante dans notre démarche pour améliorer l'expérience client. La satisfaction de nos clients à l'égard de nos cabines long-courriers a considérablement augmenté grâce à ce renouvellement."





