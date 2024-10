Icelandair : résultats du mois de juin 2024

Article publié le 14 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 514 000 passagers en juin dernier.

En juin 2024, Icelandair a transporté 514 000 passagers, soit une baisse de 1% par rapport à juin 2023. Au cours du mois, 31% voyageaient vers l'Islande, 15% depuis l'Islande, 49% sur des vols transatlantiques, et 4% sur des vols domestiques. La capacité, mesurée en Available Seats KM (ASK) était de 83% et la ponctualité de 85,2%, soit une augmentation de 14,5 ppt d'une année sur l'autre.

Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté 2 millions de passagers, soit 7% de plus que l'année dernière. Le nombre de passagers en transit a augmenté de 15% en juin, alors que le nombre de passagers voyageant vers l'Islande a diminué.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "En juin, nous avons transporté un nombre de passagers semblable à celui de l'année dernière, mais nous constatons une baisse de la demande vers l'Islande par rapport à l'année dernière. Comme auparavant, nous avons tiré parti de la flexibilité de notre réseau de routes et avons mis l'accent sur les passagers en transit, la moitié de nos passagers voyageant à travers l'Atlantique avec une courte correspondance en Islande.

Icelandair est une petite compagnie aérienne sur un marché très concurrentiel sur l'Atlantique Nord. Il était donc très intéressant de voir que nous sommes la compagnie aérienne qui opère le plus de vols transatlantiques sur des avions à fuselage étroit. C'est là que réside notre principal avantage concurrentiel. Nous tirons parti de la position géographique de l'Islande pour proposer des vols fréquents entre plus de 50 destinations en Europe et en Amérique du Nord avec une correspondance en Islande, sur des appareils plus petits et plus économiques que ceux de la plupart de nos compagnies concurrentes. Nous avons utilisé cet avantage pour lancer des services vers des destinations qui ont peu de connexions internationales (Raleigh-Durham, Detroit et Pittsburgh), offrant ainsi les meilleurs itinéraires transatlantiques.

Nous sommes très heureux de constater que les performances en matière de ponctualité restent excellentes, grâce à une forte concentration et au travail remarquable de l'équipe d'Icelandair. La ponctualité est un facteur très important qui contribue à l'augmentation des retours positifs que nous recevons dans les enquêtes sur l'expérience des passagers."





Sur le même sujet