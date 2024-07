La Belgique commande des Airbus H145M

Article publié le 4 juillet 2024 par David Dagouret

Ces appareils seront utilisés pour les forces armées et la police fédérale.

La Belgique a annoncé la commande de 15 hélicoptères Airbus H145M qui seront utilisés par l'armée et deux autres pour la police fédérale. Une option pour trois autres appareils a été également signée pour la police fédérale.

Le contrat a été signé entre l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA), au nom de la Belgique, et Airbus Helicopters.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes fiers que la Belgique rejoigne la communauté croissante des utilisateurs du H145M. En Europe, ce robuste hélicoptère multirôle devient la référence en matière de capacité de transport aérien tactique, d'opérations spéciales et de missions d'évacuation médicale. Nous sommes convaincus que le H145M deviendra rapidement un atout majeur dans le portefeuille de défense et de sécurité de la Belgique."





