Article publié le 23 juillet 2024 par David Dagouret

Le 18 juillet dernier, l'unité opérationnelle équipée de Rafale a été inaugurée sur la base aérienne 115 d'Orange.

L’armée de l’Air et de l’Espace poursuit la montée en puissance de sa flotte d’avions de chasse Rafale en recréant la 5e EC sur la BA 115 d’Orange. Cette réouverture fait suite au retrait des Mirage 2000C et de la mise en sommeil de l’escadron 2/5 « Ile-de-France » à l’été 2022.

Les Aviateurs et la vingtaine de Rafale de l’escadron de chasse 1/5 « Vendée » assureront des missions conventionnelles de l’armée de l’Air et de l’Espace dont la protection du territoire national, ainsi que l’intervention en temps de crise. Située stratégiquement dans le quart sud-est de l’Hexagone, la BA 115 renforce également la posture française en Méditerranée. 1 900 militaires y seront stationnés dès 2025 pour atteindre 2 100 à l’horizon 2030 lorsqu’un second escadron de chasse Rafale sera activé.

Pour accueillir les Rafale de la 5e EC, la BA 115 d’Orange a modernisé sa plateforme aéroportuaire. Depuis janvier 2023, le 25e régiment du génie de l’Air a conduit des travaux sous maitrise d’ouvrage du Service d’infrastructure de la Défense (SID). 174 millions d’euros ont été investis pour la construction de plusieurs infrastructures dont :

un bâtiment de 14 000 m2 regroupant l’escadre et son escadron de soutien technique (ESTA) ;

un bâtiment de 2 319 m2 dédié à la maintenance des réacteurs des Rafale sous l’égide du Service industriel de l’aéronautique (SIAé, dépendant de l’état-xmajor de l’armée de l’Air et de l’Espace) ;

la reconstruction et l’agrandissement du bâtiment accueillant les simulateurs de vol Rafale ;

la rénovation des zones d’alerte de la permanence opérationnelle ainsi que de 35 hectares d’aires aéronautiques.

Créée en 1949 et alors équipé d’avion Bell P-63, l’escadron de chasse 1/5 est engagé en Indochine et réalise près de 3 000 missions avant de revenir en France en 1950. Rebaptisé « Vendée », il passe sur avion à réaction De Havilland Vampire avant d’être successivement équipé de Mirage IIIC et Mirage F1C. L’unité est régulièrement déployée en mission sur le continent africain. En 1988, après l’arrivée des premiers Mirage 2000C/RDI, elle est engagée dans des opérations dans le Golfe Persique puis dans les Balkans.

Joseph Warnier de Wailly, chef de projet à l’Établissement du SID de Lyon a déclaré : "Les travaux menés représentent un important chantier, un montage très complexe d’opérations, avec notamment plusieurs maîtrises d’œuvre. Nous avons réussi à tenir des délais très contraints pour une livraison des infrastructures dès cet été. Et ce, grâce à une forte mobilisation des équipes sur le chantier, lequel a été mené tout en maintenant une activité en liaison permanente avec la base aérienne 115. Nous sommes très fiers aujourd’hui, de contribuer à cette montée en puissance de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui plus est, dans un contexte stratégique de réarmement."

Stéphane Mille, Général d’armée aérienne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace a déclaré : "L’installation d’un escadron Rafale à Orange marque un jalon important pour la modernisation des moyens de l’armée de l’Air et de l’Espace. Nos Aviateurs gagnent en puissance et en polyvalence par la réactivation d’une unité dédiée à la défense de notre territoire, des français. Le Rafale est un atout considérable, avion multi rôles, multi missions, évolutif, il permet aux Aviateurs d’être au rendez-vous des opérations d’aujourd’hui et de demain."

Colonel Guillaume Deschamps, commandant de la BA 115 d’Orange a déclaré : "La recréation de la 5e EC et de l’escadron 1/5 « Vendée » marquera l’aboutissement de deux ans d’importants travaux de transformation de BA115 « Capitaine de Seynes ». L’arrivée des Rafale renforcera le caractère opérationnel de la BA 115 qui accueille déjà les Fennec de la 65e Escadre d’hélicoptères, le Commando parachutiste de l’Air n°20 (CPA20) et le Centre de préparation opérationnelle de l’armée de l’Air et de l’Espace (CPOCAAE). C’est également une première étape importante dans la montée en puissance de la base puisqu’avec le futur 6e escadron de chasse, le 2/5 « Ile de France », nous accueillerons 500 aviateurs supplémentaires portant nos effectifs à 2100 militaires à l’horizon 2030."