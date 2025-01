Le centre d’expertise et d’essais DGA Essais en vol célèbre ses 80 ans

Article publié le 9 juillet 2024 par David Dagouret

Le 4 juillet dernier, la Direction générale de l’armement (DGA) a célébré le 80e anniversaire de DGA Essais en vol, centre d’expertise et d’essais spécialisé dans le domaine aéronautique. Présidé par le Délégué général pour l’armement, Emmanuel Chiva, l’événement s’est déroulé sur le site d’Istres de la DGA en présence de nombreux partenaires étatiques, industriels et académiques.

Créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, DGA Essais en vol est devenu le centre de référence des systèmes aéronautiques du ministère des Armées. Ce centre de la DGA qui met son expertise au service des armées et de l’industrie, joue un rôle essentiel dans le développement des équipements aéronautiques civils et militaires.

La DGA Essais en vol a la responsabilité de tester et d’évaluer tous les aéronefs avant leur livraison aux armées. Le centre participe également à la conception des futurs équipements aéronautiques militaires, tels que le Système de combat aérien futur (SCAF), l’Hélicoptère interarmées léger (HIL) ou encore le futur standard du Rafale.

Pour mener à bien ses missions, DGA Essais en vol dispose d’une flotte d’avions et d’hélicoptères « banc d’essais », modifiés avec l’ajout d’équipements spécifiques (capteurs, moyens de mesure et d’enregistrement des données etc) embarqués à bord des aéronefs. Il dispose également de moyens sol connectés (antennes télémesures permettant de visualiser au sol les données enregistrées à bord de l’aéronef en temps réel, radar de trajectographie, simulateurs hybrides, moyens de mesure de signature infrarouge …).

En 2023, DGA Essais en vol a réalisé plus de 4 000 vols d’essais totalisant 6 500 heures de vol et a procédé à environ 80 réceptions d’aéronefs. Il est détenteur d’une certification qualité ISO 9001 délivrée par la DGA et est certifié ISO 14001 depuis 2009, dans le domaine environnemental.

Implanté sur les sites d’Istres (Bouches du Rhône) et de Cazaux (Gironde), DGA Essais en vol compte près de 900 personnels répartis sur ses deux sites et dispose de spécialistes de haut niveau qui mettent au quotidien leurs compétences et leur passion au service des ailes de la France.