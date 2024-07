Nouvelles cabines Delta Premium Select sur les vols New York-Los Angeles

Article publié le 6 juillet 2024 par David Dagouret

A compter du 10 septembre 2024, Delta proposera ses nouvelles cabines sur des vols intérieurs.

Delta a annoncé qu'elle proposera ses nouvelles cabines Delta Premium Select pour la première fois sur des vols intérieurs aux États-Unis. La compagnie américaine proposera donc dès l'automne prochain, ces nouvelles cabines sur la liaison entre New York JFK et Los Angeles.

La classe Delta Premium Select sera lancée le 10 septembre sur quatre des 11 vols quotidiens de Delta entre LAX et JFK, à bord d'un Boeing 767 nouvellement équipé des quatre classes de voyage : Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ et Main Cabin. Delta prévoit d’étendre cette offre sur les autres rotations quotidiennes entre JFK et LAX d’ici la fin de l’année.

Lancés en 2017, les sièges en Delta Premium Select sont aujourd’hui disponibles sur la majorité des vols transpacifiques et transatlantiques de Delta, ainsi que sur certaines liaisons vers l'Amérique Latine.

Mauricio Parise, Vice-président - Brand Experience Design a déclaré : "Delta Premium Select offrira aux voyageurs un supplément de confort, de luxe et de praticité sur l'une des liaisons majeures opérées par Delta sur le territoire américain, tandis que nous continuons à œuvrer pour offrir des expériences premium à nos clients."





Sur le même sujet