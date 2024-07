TAP Air Portugal fête les 60 ans de sa ligne Lisbonne - Madère

Article publié le 23 juillet 2024 par David Dagouret

Le vol inaugural entre ces deux villes, a eu lieu le 8 juillet 1964.

La TAP célèbre soixante ans de vols réguliers reliant Lisbonne et le continent portugais à Madère. Le vol inaugural a eu lieu le 8 juillet 1964. Selon les chroniques de l'époque, l'horloge a sonné 11h24 lorsque le Super Constellation de la TAP a atterri à l'aéroport de Madère, inaugurant ainsi l'infrastructure aéroportuaire, située à Santa Catarina, et réalisant un vieux rêve des Madériens.

TAP assure sept vols par jour entre Lisbonne et l'aéroport Cristiano Ronaldo et deux vols par jour entre Porto et Madère.

Sur le même sujet