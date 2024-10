Turkish Airlines Flight Academy augmente sa flotte de Diamond Aircraft

Article publié le 14 juillet 2024 par David Dagouret

L'Académie de vol de Turkish Airlines a commandé 15 nouveaux appareils.

Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) a récemment reçu 2 DA42-VI flambant neufs et commandé 6 DA40 NG, 7 DA42-VI supplémentaires et deux convertibles DA40/DA42 FNPT II. Grâce à ce nouvel investissement, la flotte d'avions Diamond sera portée à 26 appareils Diamond (12 DA40, 14 DA42).

İbrahim Zeki AKYURT, PDG de TAFA a déclaré : "L'Académie de vol de Turkish Airlines se consacre à la formation de pilotes de qualité supérieure pour répondre aux besoins croissants de notre compagnie aérienne. Les nouveaux simulateurs d'avions Diamond DA40 NG et DA42-VI amélioreront nos programmes de formation, car les cockpits identiques des simulateurs DA40/DA42 assureront une transition transparente vers les opérations de vol réelles, ce qui reflète notre engagement envers l'excellence dans la formation des pilotes."

Jane Wang, directrice des ventes de Diamond Aircraft Autriche a déclaré : "Diamond Aircraft tient à féliciter Turkish Airlines Flight Academy pour l'achat de son nouvel appareil. Elle bénéficiera grandement de la technologie la plus moderne des avions d'entraînement à pistons disponibles aujourd'hui et de l'efficacité des coûts opérationnels de Diamond, ainsi que des faibles émissions et de la signature sonore."





Sur le même sujet