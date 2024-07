Vietnam Airlines lance un vol sans escale entre Hanoi et Phnom Penh

Article publié le 25 juillet 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne, qui débutera le 27 octobre 2024, proposera quatre vols par semaine.

Vietnam Airlines a annoncé le lancement d'un vol sans escale entre Hanoï et Phnom Penh. Cette nouvelle ligne, qui débutera le 27 octobre 2024, proposera quatre vols par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, opérés en Airbus A321. Actuellement, les passagers voyageant de Hanoï à Phnom Penh doivent transiter par Vientiane, au Laos.

D'ici la fin du mois d'octobre, cette nouvelle route portera à cinq le nombre total de connexions de Vietnam Airlines entre le Vietnam et le Cambodge, dont quatre liaisons directes : Hanoi - Phnom Penh, Ho Chi Minh Ville - Phnom Penh, Hanoi - Siem Reap et Ho Chi Minh Ville - Siem Reap. Un vol supplémentaire via le Laos complétera ce réseau. Le nombre total de vols entre les deux pays atteindra ainsi 86 par semaine.

Pour rappel, la compagnie propose quotidiennement des vols vers Hanoï au départ de Paris-CDG.

Fréquence quotidienne à destination de Hanoï :

Départ de Paris (CDG) à 13h10 – Arrivée à Hanoï (HAN) à 6h50 (J+1)

Départ de Hanoï (HAN) à 23h05 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h30 (J+1)

M. Dang Ngoc Hoa, Président du Conseil d'administration de Vietnam Airlines, a déclaré : "Ce nouveau vol direct vise à renforcer la connectivité entre le Vietnam et le Cambodge. En tant que transporteur national, Vietnam Airlines s'engage à garantir la sécurité et l'efficacité de cette route. Nous sommes déterminés à étendre notre réseau, à renforcer la coopération, à améliorer la compétitivité et la qualité de nos services afin de répondre aux attentes élevées de nos passagers."





Sur le même sujet