Vietnam Airlines reçoit son premier Airbus A320neo

Il s'agit du premier des trois Airbus A320neo que Vietnam Airlines prévoit de recevoir cette année.

Vietnam Airlines a annoncé avoir reçu son premier Airbus A320neo. L'appareil est immatriculé VN-A513 est le premier des trois Airbus A320neo que Vietnam Airlines prévoit de recevoir cette année.

Cet avion compte 182 sièges et est configuré en deux classes, avec 8 sièges en classe Affaires et 174 sièges en classe Économique, un espacement des sièges de 28 à 29 pouces et une inclinaison de 5 pouces.

Cet avion devrait desservir les lignes intérieures telles que Hanoi - Dalat, Hanoi - Phu Quoc, Ho Chi Minh Ville - Thanh Hoa, et Ho Chi Minh Ville - Chu Lai.

Précisons que le transporteur devrait prochainement accueillir les Boeing 787-10, le plus grand modèle de la famille Dreamliner. Ce 787-10 sera également le plus grand avion de passagers de la flotte actuelle de Vietnam Airlines.

