Volotea inaugure sa 12e route italienne depuis Nantes

Article publié le 25 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a inauguré, le 11 juillet dernier, sa ligne entre Nantes et Salerne.

Volotea a annoncé avoir inauguré sa 12e route italienne depuis l'aéroport de Nantes Atlantique. Cette nouvelle liaison vers l'aéroport de Salerne– Côte Amalfitaine a été inaugurée le 11 juillet dernier.

La liaison entre Nantes et Salerne sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le samedi.

Depuis l’ouverture de sa base à Nantes en 2012, Volotea a transporté plus de 10 millions de passagers à travers ses 50 routes, dont 20 en exclusivité et 10 liaisons domestiques, avec un total de 1,9 millions de sièges proposés.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui l’inauguration de cette nouvelle ligne reliant Nantes à Salerne– Côte Amalfitaine et d'avoir été les premiers à atterrir à l'aéroport ce matin à 8h01. La connectivité européenne est notre priorité, c’est pourquoi nous avons à cœur d’offrir davantage de destinations à nos clients et ainsi élargir leurs possibilités de voyages. Cette route vient compléter, renforcer et diversifier l’offre de connexions vers l’Italie."





