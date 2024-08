Air Canada relance son vol direct entre Ottawa et Londres Heathrow

Article publié le 21 août 2024 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée à raison de quatre vols par semaine dès le 31 mars 2025.

Air Canada a annoncé qu'elle rétablissait son vol international sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow. La liaison sera assurée à compter du 31 mars 2025 quatre fois par semaine par la flotte d'appareils 787 Dreamliner d'Air Canada.

Les horaires des vols seront les suivants :

Vol AC888, départ d'Ottawa à 18:40, arrivée à Londres Heathrow à 06:30 +1 jour, le lundi et jeudi.

Vol AC888, départ d'Ottawa à 20:55, arrivée à Londres Heathrow à 08:35 +1 jour, le mercredi et samedi.

Vol AC889, départ de Londres Heathrow à 14:05, arrivée à Ottawa à 16:35, le lundi et jeudi.

Vol AC889, départ de Londres Heathrow à 12:40, arrivée à Ottawa à 15:20, le mercredi et samedi.

Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis de consolider la position dominante d'Air Canada dans la desserte de la capitale du pays en rétablissant des services transatlantiques dès le printemps prochain. Destination de premier plan et l'une des principales villes-portes mondiales, Londres est desservie par l'aéroport Heathrow, la plus grande plaque tournante du réseau international d'Air Canada. Dans les installations partagées avec nos partenaires commerciaux Star Alliance à l'aérogare de la Reine, nous proposons à nos clients des correspondances faciles pour plus de 30 destinations partout en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, en collaboration avec nos transporteurs partenaires. Étant donné la demande continue pour les visites de parents et d'amis, ainsi que pour le tourisme et les voyages d'agrément, cette liaison permet, en plus de soutenir les voyages d'affaires, d'offrir aux clients de la région de la capitale nationale ou d'ailleurs des options pratiques de vols internationaux sans escale au départ et à destination d'Ottawa. Nous attendons avec impatience la livraison de la nouvelle flotte d'appareils A321XLR d'Airbus exploités par Air Canada pour assurer nos vols Ottawa-Londres Heathrow. La rentabilité, la dimension optimale des cabines et la distance franchissable du modèle XLR, dont l'arrivée est attendue à la fin de 2025, nous permettront d'envisager d'exploiter cette importante liaison internationale avec une fréquence accrue et un service éventuellement assuré toute l'année."





