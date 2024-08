airbaltic commande des Airbus A220 supplémentaires

Article publié le 18 août 2024 par David Dagouret

Cet achat porte à 90 le nombre total d'avions commandés par la compagnie lettone.

airBaltic a annoncé la commande supplémentaire de 10 Airbus A220-300. Cette nouvelle et quatrième commande portera le total des commandes fermes de la compagnie aérienne à 90 avions A220. Exploitant déjà une flotte de près de 50 A220-300, airBaltic est actuellement le plus grand client d'A220 en Europe et le plus grand opérateur d'A220-300 au monde.

La compagnie nationale lettone exploite depuis longtemps l'Airbus A220-300, dont elle a été le client de lancement en 2016. Depuis 2020, la compagnie aérienne exploite une flotte exclusivement composée d'A220.

Aeroweb-fr.net avait testé l'A220 (CS300 à l'époque) d'airBaltic en 2017, revoir le reportage : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2017/10/a-la-decouverte-dairbaltic

Martin Gauss, président-directeur général d'airBaltic, a déclaré : "Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, airBaltic prévoit d'exploiter une flotte de près de 100 avions A220-300, et ces options exercées constituent un nouveau pas dans la bonne direction. Au fil des ans, ce type d'avion a prouvé ses capacités opérationnelles et sa valeur - il a été l'épine dorsale de nos opérations et a joué un rôle essentiel dans la réussite internationale d'airBaltic. En exerçant ces options, nous renforçons notre soutien et notre confiance inébranlables dans le programme A220 et nous nous réjouissons de l'expansion de notre flotte dans les années à venir."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus Commercial Aircraft, a déclaré : "Nous sommes honorés et reconnaissants qu'airBaltic passe sa quatrième commande de suite. Ce dernier accord de la part de la compagnie nationale de Lettonie est un témoignage fort de la valeur supérieure et des opportunités opérationnelles offertes par cet avion de dernière génération. L'A220 est tout simplement l'avion le plus efficace dans sa catégorie de taille, avec une cabine spacieuse qui génère les meilleurs Net Promoter Scores auprès des passagers partout où il est exploité, et la capacité de voler sans escale vers n'importe quelle destination sur le réseau actuel du transporteur et au-delà."





