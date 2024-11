Cathay Pacific dévoile sa nouvelle vidéo de sécurité

Article publié le 3 août 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle version sera progressivement déployée sur les vols de Cathay Pacific depuis le 1er août dernier.

La vidéo a été développée en étroite collaboration avec l'Office du tourisme de Hong Kong (HKTB). Elle incarne tous les protocoles de sécurité nécessaires en éduquant les passagers de manière informative et engageante.

Cathay Pacific s'efforce de promouvoir Hong Kong en tant que destination de choix et porte d'entrée pour les voyageurs du monde entier. Les démonstrations de sécurité dans la vidéo sont illustrées avec des scènes mettant en avant les charmes de la ville, capturant ses sites emblématiques, ses événements, ses attractions artistiques et culturelles de renommée internationale et ses paysages naturels.

Les scènes ont été tournées à divers endroits de la ville pour montrer le meilleur de Hong Kong. Les passagers sont transportés dans un dai pai dong, la quintessence de la gastronomie locale, pour l'annonce de l'interdiction de fumer, avant de se retrouver au milieu d'une course de bateaux-dragons qui sert de toile de fond à la démonstration du gilet de sauvetage, tandis que la plage de Shek O sert de cadre aux procédures d'urgence et de préparation au décollage. Parmi les autres lieux figurent le paradis du shopping de Causeway Bay, le Xiqu Centre dans le quartier culturel de West Kowloon, l'emblématique tramway du Peak, le temple historique Tin Hau à Yau Ma Tei et le parc de Clearwater Bay, une véritable expérience immersive pour les passagers.

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer chez Cathay Pacific, a déclaré : "Chez Cathay Pacific, la sécurité a toujours été au cœur de tout ce que nous faisons, et cette nouvelle vidéo incarne notre engagement à informer et préparer nos clients, tout en cultivant notre esprit « Move Beyond »*. Nous voulions apporter notre touche personnelle à cette vidéo et créer quelque chose de vraiment mémorable qui résonne auprès de notre audience internationale et qui mette en valeur la véritable essence de notre ville dynamique. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien du HKTB, qui nous a permis d’associer les informations de sécurité à bord avec les offres touristiques vibrantes de Hong Kong dans une vidéo captivante."

Dane Cheng, Hong Kong Tourism Board Executive Director, a déclaré : "Le HKTB et Cathay Pacific sont depuis longtemps partenaires pour promouvoir l'excellence touristique de Hong Kong auprès des visiteurs du monde entier. Nous sommes ravis d’unir nos efforts pour mettre en avant les expériences vibrantes, diversifiées et uniques de Hong Kong à travers cette vidéo, touchant des millions de voyageurs du monde entier chaque année. Je pense que cette présentation créative incitera les visiteurs à s’immerger dans tout ce que Hong Kong a à offrir et à profiter de chaque instant passé ici."

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :





