Icelandair : résultats du mois de juillet 2024

La compagnie islandaise a transporté 610 000 passagers.

En juillet 2024, Icelandair a transporté 610 000 passagers, un nombre record, en augmentation de 8% par rapport à juillet 2023. Au cours du mois, 33% des passagers voyageaient vers l'Islande, 17% depuis l'Islande, 45% sur des vols transatlantiques et 6% sur des vols domestiques.

Le coefficient de remplissage était de 87,1% et la ponctualité de 80,3%, soit une augmentation de 5,9 pts d'une année sur l'autre. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté 2,6 millions de passagers, soit 7% de plus que l'année dernière.

Bogi Nils Bogason, président directeur général de l'Icelandair a déclaré : "En juillet, nous avons enregistré une augmentation de 8 % du nombre de passagers et un nombre record pour un mois. Malgré une réduction de la demande de passagers vers l'Islande, nous avons réussi à augmenter le coefficient de remplissage par rapport à juillet de l'année dernière, grâce à la flexibilité de notre réseau de routes. Le but étant de mettre l'accent sur les passagers en transit, par rapport à l'année dernière, lorsque la demande vers l'Islande était plus forte. Nous sommes très heureux de constater que les performances en matière de ponctualité restent excellentes, grâce au travail remarquable de l'équipe d'Icelandair. La ponctualité est un facteur très important qui contribue à la satisfaction de nos clients, que nous constations notamment dans les enquêtes de satisfaction".





