St. Barth Executive met en service ses Tecnam P2012

Article publié le 20 août 2024 par David Dagouret

Le premier vol a eu lieu le 1er août dernier entre la Guadeloupe et St Barth et a été opéré sous la marque Air Inter Iles.

Tecnam a annoncé que St. Barth Executive, la compagnie aérienne VIP française basée dans les Caraïbes, a commencé ses opérations régulières avec les deux P2012 STOL déjà livrés. Un troisième P2012 est prévu pour septembre.

Le premier vol passager a été effectué le 1er août entre la Guadeloupe (SBH/TFFR) et St Barth (SBH/TFFJ) et a été opéré sous la marque AIR INTER ILES par St Barth Executive.

Avec un horaire standard de trois vols par jour, et jusqu'à six vols par jour en haute saison, ce vol de 50 minutes permettra une liaison quotidienne entre les deux îles.

Le P2012 STOL, avec sa distance de décollage de 425 m et sa distance d'atterrissage de 360 m, couplé à une approche certifiée « 10° (17,5%) à forte pente » garantit des performances adéquates pour la piste de 646 mètres de long.

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam, a déclaré : "Nous sommes ravis que St Barth Executive ait choisi le P2012 STOL. Aujourd'hui, nous célébrons le début des opérations à St. Barth Executive et nous félicitons Vincent pour son professionnalisme et sa passion. Nous sommes fiers qu'un avion italien et européen permette une plus grande mobilité et un meilleur transport dans les îles de la Caraïbe !"

Vincent Beauvarlet - Président, St Barth Executive, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir respecté nos délais avec TECNAM. Cela a été possible grâce à un excellent travail d'équipe entre TECNAM et l'Exécutif de Saint-Barth, qui nous a permis de démarrer les opérations à temps.

Nous avons effectué des dizaines d'heures de formation et de sorties pilotes, ce qui nous a permis de tester les performances et le fonctionnement du STOL, qui répondait parfaitement au cahier des charges.

Le P2012 atterrit et décolle parfaitement à St Barth et nous offre une charge utile intéressante. Enfin, nous disposons d'un vecteur aérien qui nous permet de relier nos îles avec des coûts d'exploitation maîtrisés. Nous tenons à remercier une nouvelle fois TECNAM pour son engagement et son soutien permanents, ainsi que pour sa disponibilité de jour comme de nuit. Nos remerciements vont également à la Direction Générale de l'Aviation Civile qui a su trouver les ressources nécessaires pour nous permettre d'ouvrir ces lignes dans les délais impartis au bénéfice des populations de toutes ces îles."





