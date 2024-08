Thomas Pesquet, nouveau réserviste opérationnel au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 16 août 2024 par David Dagouret

Il rejoint la 31e Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique (EARTS) comme pilote d’A330 MRTT Phénix, avion de transport et de ravitaillement en vol.

Thomas Pesquet © Armée de l'Air et de l'Espace

L’astronaute français de l’ESA (European Space Agency) Thomas Pesquet devient colonel de réserve opérationnelle au sein de la 31e Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique .

Il occupera des fonctions de pilote d’A330 MRTT Phénix sur la base aérienne 125 d’Istres. En équipage aux commandes de ces avions multirôles de dernière génération, l’astronaute français, déjà qualifié sur des appareils de type similaire, sera en mesure de mener des missions de transport de personnel ou de matériel à longue distance, mais également de ravitaillement en vol d’autres avions.

Thomas Pesquet mettra également son expertise des missions spatiales habitées au profit du Commandement de l’Espace (qui porte la stratégie spatiale de défense publiée en 2019), afin de promouvoir la dualité civile-militaire des projets spatiaux, et de renforcer les coopérations entre l’armée de l’Air et de l’Espace, l’ESA et le CNES (Centre national d’études spatiales).

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Thomas Pesquet depuis 2017 en tant que réserviste citoyen. Elle illustre également les liens indéfectibles qui existent entre l’aviation et le spatial, l’armée de l’Air étant notamment devenue armée de l’Air et de l’Espace en 2020.