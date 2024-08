Turkish Airlines communique ses résultats du 2e trimestre 2024

Article publié le 18 août 2024 par David Dagouret

La compagnie nationale turque a augmenté sa capacité de passagers de 7,7 % au deuxième trimestre 2024.

Turkish Airlines a annoncé ses résultats pour le 2e trimestre de l'année 2024. La compagnie nationale de Turquie a transporté un total de 22,1 millions de passagers au cours du deuxième trimestre de l'année, soit une augmentation de 7,7 %. La compagnie a dépassé de 38 % la capacité de passagers de 2019.

Turkish Cargo a augmenté le volume de fret transporté au cours des six premiers mois de 2024 de 32 % par an et est devenu le troisième transporteur de fret aérien selon les chiffres de l'IATA.

Entre avril et juin 2024, les recettes totales de Turkish Airlines ont augmenté de 10% par rapport à l’année précédente pour atteindre 5,7 milliards de dollars. Représentants 81% du total, les revenus générés par le transport de passagers ont atteint 4,6 milliards de dollars, grâce à la contribution de la région Extrême-Orient, et les revenus du fret ont enregistré une hausse annuelle de 48%, atteignant 885 millions de dollars.

Le bénéfice provenant des activités principales a diminué de 26 % pour atteindre 591 millions de dollars.

Turkish Airlines vise à étendre sa flotte à 800 appareils d'ici 2033, année qui marquera le centième anniversaire de la compagnie. Le nombre d'avions a augmenté de 9 % pour atteindre 458 au cours du premier semestre de l'année.

