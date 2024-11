Weekend-Fly : deux nouveaux pays disponibles

Article publié le 6 août 2024 par David Dagouret

Nous vous avons présenté en juin dernier, Weekend-fly, qui n'est pas une application de planification de vol ou de navigation mais bien un logiciel qui aide les pilotes à déterminer une destination en fonction de différents choix.

Lors de son lancement Weekend-fly était disponible en français et en anglais et couvrait 5 pays; la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Depuis quelques jours, deux nouveaux pays son désormais disponible, il s'agit de la Belgique et de la Suisse.