Air France : la Premium Economy devient la Premium

Article publié le 25 septembre 2024 par David Dagouret

Lancée dès 2009 par Air France, la classe Premium Economy devient ainsi tout simplement Premium.

Air France a annoncé, lors du salon IFTM Top Resa, que sa classe Premium Economy devenait simplement la classe Premium. Pour rappel, la classe avait été lancée en 2009.

À bord de la cabine Premium, le tout dernier modèle de siège de type "recliner" est disponible sur une sélection de Boeing 777 et d’Airbus A350. Ce siège offre une inclinaison allant 124 degrés. L'espace entre les sièges est de 94 à 97 cm.

Pendant le vol, les clients disposent d’une trousse de confort dédiée à cette cabine, d’un casque réducteur de bruit, d’une couverture et d’un oreiller.

Chaque siège intègre un écran tactile 4K Ultra HD anti-reflets de 13,3 pouces équipé d’une connexion Bluetooth. Des prises USB sont également accessibles.

Les clients de la cabine Premium bénéficient de SkyPriority qui permet d'enregistrer et de déposer leurs bagages dans des zones réservées, de disposer d’un circuit prioritaire pour les formalités de sûreté et d’immigration et de files réservées aux comptoirs de vente et de correspondances.

