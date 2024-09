Aircalin lance une nouvelle ligne entre Nouméa et Paris

Article publié le 23 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie de Nouvelle-Calédonie lancera dès le 11 décembre 2024, sa nouvelle ligne entre Nouméa et Paris via Bangkok.

Aircalin a annoncé qu'elle allait lancer une ligne aérienne entre Nouméa et Paris. Le premier vol est prévu le 11 décembre 2024 au départ de Nouméa et se posera à Paris-Charles de Gaulle le lendemain, en fin d’après-midi.

Cette ligne sera opérée par les A330neo de la compagnie à raison de deux fréquences par semaine pour son lancement. En termes de temps de voyage, la route empruntée via Bangkok est la plus courte actuellement pour relier Nouméa à Paris.

Les départs de Paris (terminal 2C) auront lieu les mercredis et samedis en début de soirée pour une arrivée à Nouméa le lendemain matin après 22 heures de vol. Dans le sens Nouméa-Paris, les départs de Nouméa auront lieu de nuit, également les mercredis et samedis, pour une arrivée à Paris le jour même, en fin d’après-midi, après 23 heures et 40 minutes de vol. Une escale de 2 heures est prévue à Bangkok.

Pour son lancement, et dans l’attente des autorisations nécessaires, la commercialisation de cette ligne se fera dans un premier temps en un seul tronçon (Paris-Nouméa). Elle évoluera dès que possible vers une vente en deux tronçons (Paris-Bangkok et Nouméa-Bangkok), ouvrant ainsi aux passagers en provenance de Paris une nouvelle liaison vers la Thaïlande, comme destination finale ou le temps d’un stop over gratuit avant de poursuivre leur voyage.

