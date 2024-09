ASL Airlines : bilan 2024 positif de sa ligne Paris - Saint-Pierre et Miquelon

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a transporté un total de 2 660 passagers pour l'année 2024.

La saison estivale 2024 de la ligne Paris - Saint-Pierre s’est officiellement terminée le 3 septembre avec le vol Saint-Pierre – Paris-CDG, marquant la fin de la septième saison consécutive de cette liaison aérienne.

Le bilan de l’année 2024 est très positif avec l’ensemble des 12 vols programmés effectués et 2 660 passagers transportés soit 5% de plus qu’en 2023.

Les deux compagnies aériennes partenaires sur cette ligne, Air Saint-Pierre et ASL Airlines France, offriront pour la saison en 2025 une augmentation de 5% du nombre de sièges offerts.

Les vols d’Air Saint-Pierre vers Paris sont assurés en partenariat avec la compagnie ASL Airlines France, garantissant un service de qualité et une expérience de voyage transatlantique des plus agréables pour tous les passagers.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la délégation de service public pour la desserte de Saint-Pierre-et-Miquelon conclue entre l’État et la compagnie Air Saint-Pierre en 2017 et renouvelée régulièrement depuis pour une durée de trois ans.

Benoit Olano, président d’Air Saint-pierre a déclaré : "Le succès de la liaison aérienne directe entre l’archipel et la Métropole depuis maintenant 7 ans montre à quel point elle est importante et répond à un besoin pour les habitants et leurs familles. Chaque vol enregistre de forts coefficients de remplissage comme nous avons encore pu le vérifier cette année."

Eric Vincent directeur exécutif d’ASL Airlines France a déclaré : "Pour répondre aux demandes des passagers, nous avons travaillé à des solutions techniques permettant d’accueillir encore plus de voyageurs toujours dans les mêmes conditions de confort en portant à 120 la capacité de sièges sur chaque vol."





