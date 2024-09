ASL Airlines France annonce son programme hiver 2024/2025

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

Les lignes qui étaient partiellement desservies l’hiver dernier, seront maintenant assurées pendant toutes les périodes de vacances scolaires.

Pour la première fois, ASL Airlines France lance des vols à l’automne sur les lignes Paris CDG-Oujda et Strasbourg-Oujda. Les lignes qui étaient partiellement desservies l’hiver dernier : Lille – Sétif ; Lille – Béjaïa ; Paris CDG – Annaba ; Perpignan – Oran et Mulhouse – Oran seront maintenant assurées pendant toutes les périodes de vacances scolaires, à l’instar des lignes Lille – Oran ; Lille – Tlemcen et Mulhouse – Constantine.

Pour rappel, ASL Airlines Frances dessert à l’année 5 lignes vers l’Algérie : Paris CDG - Alger ; Paris CDG - Béjaïa ; Lyon - Alger ; Lille - Alger et Mulhouse – Alger.

