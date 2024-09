ATR Célèbre sa 1700e livraison

Article publié le 6 septembre 2024 par David Dagouret

Ce 1700e exemplaire d'ATR a été livré à la compagnie Air Corsica.

ATR a annoncé le 26 août dernier, la livraison de son 1,700e appareil depuis le début du programme, à son client de longue date Air Corsica. La livraison de cet ATR 72-600 à la compagnie française complète la transition complète de sa flotte d’ATR -500 vers la dernière génération de turbopropulseurs.

Air Corsica a été le premier opérateur à prendre livraison d’un ATR 72-600 équipé du nouveau moteur PW127XT en novembre 2022.

Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, a déclaré : "Le renouvellement complet de notre flotte par des ATR 72-600 est un moment charnière pour Air Corsica, reflétant notre engagement à fournir le meilleur service possible à nos passagers et à soutenir la vitalité économique de notre île. Cet avion de dernière génération améliore notre efficacité opérationnelle et réduit de manière significative notre impact environnemental, s’alignant parfaitement avec notre vision d’un avenir plus durable pour le transport aérien en Corse. En investissant dans cette flotte moderne, nous nous assurons que notre île reste bien connectée, favorisant la croissance et les opportunités pour nos communautés."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "La livraison de notre 1,700e appareil à Air Corsica marque une étape majeure dans notre partenariat et souligne notre engagement commun à établir de nouvelles normes en matière de connectivité régionale. Cette réalisation souligne également la résilience d’ATR, l’adéquation de ses produits pour le marché régional et sa capacité à fournir des avions très efficaces et polyvalents qui permettent aux compagnies aériennes de se développer dans le secteur dynamique de l’aviation régionale."

