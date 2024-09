Cathay Pacific permet à ses clients de rester connectés grâce au Wi-Fi gratuit en Première Classe et en Classe Affaires

Article publié le 23 septembre 2024 par David Dagouret

Le service de Wi-Fi gratuit sera bientôt étendu aux membres Diamond de Cathay.

Les clients voyageant en Première Classe ou en Classe Affaires à bord des avions connectés de Cathay Pacific peuvent désormais bénéficier d'un service Wi-Fi gratuit tout au long de leur vol.

Depuis 2022, Cathay Pacific offre déjà le Wi-Fi gratuit à ses passagers de Première Classe. Après des essais concluants sur certains vols, ce service est désormais étendu à tous les clients de la Classe Affaires sur les appareils connectés. À partir de novembre, il sera également accessible aux membres Diamond, quelle que soit leur classe de voyage.

Lavinia Lau, Directrice Commerciale et de l'Expérience Client, a déclaré : "Chez Cathay Pacific, nous nous engageons à investir et à améliorer l'expérience que nous offrons à nos clients. Avec le Wi-Fi gratuit désormais disponible pour les passagers de la Première Classe et de la Classe Affaires, et bientôt pour nos membres Cathay Diamond, ils pourront rester connectés en vol, que ce soit pour des raisons professionnelles ou de loisirs."





Sur le même sujet