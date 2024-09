Delta lance le Wi-Fi rapide et gratuit à l'international

Article publié le 6 septembre 2024 par David Dagouret

Le Wi-Fi rapide et gratuit est désormais disponible sur les vols Delta entre Paris et les États-Unis. Les autres vols transatlantiques seront également bientôt équipés.

Delta Air Lines a commencé à déployer le Wi-Fi rapide et gratuit sur certains vols long-courriers internationaux. La plupart des vols transatlantiques devraient être équipés de Wi-Fi gratuit d'ici la fin de l'été.

À partir de cet été, les clients de certains vols internationaux long-courriers équipés de Viasat peuvent profiter du Wi-Fi rapide et gratuit proposé par T-Mobile, ce qui rapproche la compagnie aérienne de son objectif d’offrir le Wi-Fi gratuit sur l’ensemble de sa flotte mondiale.

Aujourd'hui, une connexion gratuite de bonne qualité est disponible sur près de 700 avions, soit plus de 90 % de la flotte domestique de Delta, qui espère que la grande majorité de ses passagers auront accès à ce service d'ici à la fin de l'année.

Delta déploie dans un premier temps son réseau Wi-Fi rapide et gratuit sur les avions gros-porteurs équipés de Viasat. Les autres appareils seront progressivement équipés au fur et à mesure de la disponibilité d'un service fiable et de haute qualité. Cette stratégie reflète l'approche adoptée lors du déploiement du Wi-Fi sur les vols intérieurs en 2022.

Le déploiement du Wi-Fi gratuit à l'échelle internationale ne nécessitera pas, dans un premier temps, de connexion à SkyMiles. Plus tard dans l'année, tous les avions équipés du Wi-Fi Viasat passeront officiellement à l'expérience Wi-Fi personnalisée Delta Sync, accessible grâce à l'adhésion des clients à SkyMiles.

Le mois dernier, le Wi-Fi a été mis en place sur la plupart des vols au départ et à destination de la France (Paris et Nice). À terme, Delta prévoit le calendrier suivant :

Août 2024 : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Italie.

Septembre 2024 : Islande, Irlande, Israël, Belgique, République Tchèque, Danemark, Grèce, Portugal et Suisse.

Octobre 2024 : Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Equateur, Pérou) et Hawaï.

Décembre 2024 et Janvier 2025 : Nigéria, Ghana et Sénégal.

2025 : Région transpacifique (dont l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) et l'Afrique du Sud.

Wi-Fi en vol

Pendant la période de transition vers le Wi-Fi, quelques lacunes de couverture sont à prévoir jusqu'à ce que des satellites supplémentaires soient positionnés pour assurer une couverture complète. Certains avions auront une expérience Wi-Fi Intelsat payante jusqu'à ce que ces derniers soient en service et que ces avions soient équipés du Wi-Fi par satellite. Pour savoir si le Wi-Fi gratuit est disponible sur leur vol, les passagers peuvent :

Se rendre sur delta.com/wifi

Se référer aux e-mails reçus avant le vol, aux notifications de l'application ou aux annonces réalisées par le personnel de bord

Ranjan Goswami, vice-président senior en charge de la conception de l’expérience client a déclaré : "À mesure que nous continuons à déployer le Wi-Fi rapide et gratuit, nous sommes en mesure de servir les clients voyageant à l’échelle nationale et internationale de manière nouvelle et instantanée. L’ampleur à laquelle nous offrons le Wi-Fi gratuit aux clients est sans équivalent dans le secteur aérien, et cela témoigne des efforts incroyables des équipes Delta qui ont su gérer avec brio un déploiement extrêmement complexe."





