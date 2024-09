easyJet annonce deux nouvelles lignes depuis Paris-CDG

Article publié le 6 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie orange lancera une liaison vers Leeds/Bradford et une vers Kittilä.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ainsi, pour la saison hivernale 2024/2025, la compagnie à bas prix lancera une liaison vers Leeds/Bradford (Royaume-Uni) à partir du 28 octobre prochain à raison de deux vols par semaine (lundi et vendredi). Elle lancera également pour la prochaine saison hivernale, une liaison vers Kittilä (Finlande) à raison de deux vols par semaine (jeudi et dimanche) à partir du 21 novembre prochain.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de deux nouvelles liaisons au départ de Paris-Charles de Gaulle pour l’hiver 2024/2025. Avec Leeds/Bradford et Kittilä, nous renforçons nos liens de longue date avec la région parisienne et continuons de proposer des destinations insolites à nos passagers. En tant que premier transporteur entre le Royaume-Uni et la France, l’ouverture de la liaison Leeds/Bradford - Paris CDG souligne tout particulièrement notre volonté de participer activement au développement du tourisme entre la France et ses partenaires internationaux."





