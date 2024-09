Emirates atterrit pour la première fois à Antananarivo à Madagascar

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée quatre fois par semaine via les Seychelles.

Emirates propose une toute nouvelle liaison à destination d'Antananarivo, à Madagascar. L’île rouge est désormais desservie par un vol opéré quatre fois par semaine via les Seychelles, devenant ainsi la 5e destination de la compagnie aérienne dans l’océan Indien.

Le vol EK707 décolle de Dubaï vers les Seychelles à 08h55, se pose à Mahé à 13h35, et repart vers Antananarivo pour atterrir à 16h50. Le vol retour EK708 décolle d'Antananarivo à 18h35, atterrit à Mahé à 22h20, et redécolle de Mahé à 23h50 vers Dubaï, où il atterrit à 04h20 le lendemain. Le service, assuré quatre fois par semaine, est opéré les mardis, jeudis, samedis et dimanches.

Cette liaison est opérée en Boeing 777-300ER.

Adnan Kazim, Président délégué et Directeur commercial a déclaré : "Madagascar est une nouvelle destination passionnante sur notre vaste réseau mondial, ouvrant la porte à un monde de merveilles naturelles, une faune rare et diversifiée et une culture riche et vibrante. Alors que le gouvernement malgache continue de développer son industrie touristique dans le but d'attirer un million de touristes d'ici 2028, nous sommes fiers de soutenir ce développement en améliorant les connexions et les options de voyage haut de gamme pour inciter davantage de voyageurs internationaux à découvrir l'île. Nous tenons à remercier les autorités malgaches, notamment le ministère des Transports, le ministère du Tourisme et le groupe Ravinala Airports, ainsi que toutes les parties prenantes et les autorités à Madagascar et aux Émirats arabes unis pour leur soutien, et nous nous réjouissons de fournir notre service unique à nos clients qui ont choisi Madagascar comme destination de choix pour les loisirs et les affaires."





