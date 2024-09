Essai en vol du VL-3 Evolution (photos & vidéos)

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

Lors du Mondial de l'ULM, qui s'est tenu le week-end dernier à Blois, Aeroweb-fr.net a pu tester en vol le VL-3 Evolution de JMB Aviation.

JMB Aviation a invité Aeroweb-fr.net a testé son VL-3 Evolution, lors du Mondial de l'ULM, qui s'est déroulé le week-end dernier à Blois. JMB Aircraft présenté lors de cet événement plusieurs appareils, dont le VL-3 turbine en démonstration en vol et un VL-3 Evolution pour des vols clients.

Le VL-3 Evolution, également appelé Aveko VL-3 Sprint, est un appareil ultra léger tchèque, conçu et initialement produit par Aveko de Brno. Il est aujourd'hui produit par JMB Aircraft de Choceň. À l'origine, l'appareil était fourni par Aveko entièrement prêt à voler, mais il est désormais complété par son propriétaire dans le cadre d'un programme d'assistance en usine.

L'avion a été conçu pour respecter les règles de la Fédération Aéronautique Internationale en matière d'ULM. Il est doté d'une aile basse, d'un cockpit fermé à deux places en configuration côte à côte, d'un train d'atterrissage tricycle fixe ou rétractable et d'un seul moteur.

L'appareil est entièrement fabriqué en matériaux composites. Son aile de 8,44 m d'envergure.

L'appareil que nous avons testé, est équipé d'un moteur Rotax 912is à quatre temps de 100 ch (75 kW). Il est équipé d'un train d'atterrissage rétractable et d'hèlices e-Props.

Nous avons pris place à bord de l'aéronef et nous avons, tout de suite, été frappé par l'intérieur très raffiné du cockpit. La cabine propose un design très moderne et luxueux. Les sièges sont très confortables en cuir. Un compartiment à bagages se trouve derrière les sièges. Il permet d’emporter jusqu'à quatre bagages cabine.

Le tableau de bord, quant à lui, est réalisé selon les spécifications de l’aviation. Il est équipé entre autres, d'un écran tactile Garmin, un trim électrique, un parachute de cellule, un pilote automatique etc.

Sébastien Gernay, notre pilote, a démarré le moteur de l'aéronef et nous avons roulé en direction de la piste 30. Il s'est aligné sur la piste et le VL-3 a accéléré rapidement et nous sommes montés très rapidement.

Pour voir la vidéo du décollage, veuillez cliquer sur l'image :

Sébastien nous a expliqué que la vitesse de croisière du VL-3 912is était de 290 km/h et une Vne, qui donne le tournis, de 305 km/h. La capacité des réservoirs d'ailes est de 120 litres. La distance franchissable de cet appareil est comprise entre 1 600 km et 2 200 km selon la vitesse de croisière.

Après le décollage, nous avons atteint une altitude de 2700 ft. Sébastien m'a démontré que l'ULM était très stable et confortable quelque soit la vitesse. Il m'a également prouvé que l'ULM était maniable avec notamment un virage serré avec une inclinaison à 90°. Enfin, Sébastien a configuré le pilotage automatique pour attester que le VL-3 est un excellent appareil de voyage et que les passagers peuvent se détendre facilement.

Le soleil se couchant rapidement, nous avons repris la direction de l'aérodrome de Blois et avant de se poser, Sébastien a effectué un passage basse altitude au dessus de la piste 30. Nous avons rejoint la vente arrière et Sébastien m'a montrer que le VL-3 était capable d'atterrir sur une courte distance avec les volets.

Pour voir la vidéo de l'atterrissage, veuillez cliquer sur l'image :

Evidement cet appareil est un ULM hors norme par ces performances que certains concidérent comme un avion. Son prix étant élevé, seules les personnes aisées pourront bénéficier de cet appareil, en effet ce VL-3 est proposé à partir de 300 000 euros.

